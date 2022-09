Axa-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Finanztrends Video zu AXA



mehr >

Die britische Investmentbank Barclays hat sich erst kürzlich zu dem Unternehmen geäußert. Die Einstufung wird auf "Overweight" belassen, jedoch heben sie das Kursziel von 29,00 auf 31,50 EUR an. Hohe Ergebnisschwankungen von Axa XL seien unter Kontrolle und die Optimierung des Kapitalmanagements in vollem Gange, schrieb Analystin Claudia Gaspari. Das ist doch ein Investitionsgrund, gibt es noch andere? In diesem… Hier weiterlesen