Axa Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Er setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Anzahl der Bewegungen. Der RSI der Axa liegt bei 2,51, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 29, was ebenfalls eine überverkaufte Situation anzeigt und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Axa in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Bewertungen für Aktien. Bei Axa wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet Axa im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung eine Dividendenrendite von 5,91 % aus, was 5,91 Prozentpunkte mehr als der übliche Durchschnitt von 0 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der mögliche Mehrertrag höher ist.

In der technischen Analyse wird die Axa derzeit als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 verläuft bei 27,82 EUR, und der Kurs der Aktie liegt bei 29,995 EUR, was einer Abweichung von +7,82 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 28,14 EUR führt zu einer Abweichung von +6,59 Prozent, was die Aktie ebenfalls als "Gut"-Wert ausweist. Insgesamt wird die Axa daher in dieser Hinsicht als "Gut" bewertet.