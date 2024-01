Axa Aktie: Sensationelle Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Axa wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 25,93 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 31,91, was darauf hindeutet, dass Axa weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Axa mit einem Wert von 10 im Vergleich zur Branche "Versicherung" auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht erhält Axa daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Axa beträgt 5,91 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Axa von 29,72 EUR mit +6,56 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal ist, während der GD50 ein "Neutral"-Signal mit einem Abstand von +3,95 Prozent aufweist. Zusammen ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für den Kurs der Axa-Aktie, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.