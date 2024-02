TriCo Bancshares Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die Anlegerstimmung für Trico Bancshares war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab sieben positive und drei negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch weitgehend neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Trico Bancshares daher positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Trico Bancshares-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 35,59 USD liegt, was nahe dem aktuellen Schlusskurs von 35,93 USD liegt (+0,96 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "neutral" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen betrachtet, ergibt sich ein Kurs von 39,33 USD, was unter dem letzten Schlusskurs liegt (-8,64 Prozent). Demnach erhält die Aktie auf kurzfristigerer Basis eine "schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat Trico Bancshares in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,78 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -24,46 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Trico Bancshares-Aktie als neutral eingestuft wird, mit einem RSI7-Wert von 37,67 und einem RSI25-Wert von 62,45.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung auf Basis des Relative Strength-Indikators.