Axa-Aktie: Kursziel bei 34,68 EUR - Potenzial von +24,06%

Die Aktie des französischen Versicherungskonzerns Axa ist derzeit nach Meinung von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 34,68 EUR und würde somit ein Kurspotenzial in Höhe von +24,06% eröffnen.

Am gestrigen Tag stieg die Axa-Aktie um +0,90%. In den vergangenen fünf Handelstagen summierte sich das Plus auf insgesamt +0,43%. Die aktuelle Stimmung am Markt scheint jedoch neutral zu sein.

Von insgesamt 29 analysierten Bankhäusern empfehlen zehn die Aktie als starken Kauf und weitere 16 setzen auf “Kauf”. Lediglich drei Experten bewerten sie mit “halten”. Demzufolge sind rund 90% der Analysten optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,24.