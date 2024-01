Axa Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Axa-Aktie: Analyse zeigt neutrale Bewertung

Die Axa-Aktie wird aufgrund fundamentalen Kriterien derzeit neutral bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 10,64, was dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Dividende von 5,91 % wird als gut eingestuft, da sie im Vergleich zum Branchendurchschnitt (0 %) höher ausfällt. In der technischen Analyse zeigt sich eine positive Entwicklung, da der letzte Schlusskurs um +9,12 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie als neutral eingestuft, allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung als "gut" führt.