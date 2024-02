Axa Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Anhand des RSI ist die Axa aktuell mit dem Wert 3,43 überverkauft, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI25-Wert von 32, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung als "Gut".

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Axa derzeit ein "Gut". Der GD200 des Wertes verläuft bei 28,35 EUR, während der Kurs der Aktie bei 32,385 EUR liegt, was einer Abweichung von +14,23 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 30,33 EUR, was einer Abweichung von +6,78 Prozent entspricht und die Aktie somit zu einem "Gut"-Wert in diesem Zeitraum macht. Insgesamt erhält die Aktie somit ein Rating von "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Axa liegt bei 10,64, was auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Dieser Wert liegt auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Versicherung". Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Axa eine Performance von 56,66 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 0 Prozent lagen, was eine Outperformance von +56,66 Prozent bedeutet. Die Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie, sowohl im Branchenvergleich als auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor.