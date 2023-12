Axa Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Der Aktienkurs von Axa hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 56,66 Prozent erzielt, was 57 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Versicherung"-Branche, die im selben Zeitraum eine mittlere Rendite von 0 Prozent erzielte, hat sich Axa mit 56,66 Prozent deutlich verbessert. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr, wird sie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Axa eine mittlere Aktivität bei den Diskussionen gemessen. Die langfristige Einschätzung in Bezug auf das Stimmungsbild wird aufgrund einer positiven Änderung der Stimmungsrate ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Beim kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt Axa momentan bei 84,58 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI des 25-Tage-Zeitraums weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Axa somit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich unserer Analyse.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Axa derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Unterschied beträgt 5,91 Prozentpunkte (5,91 % gegenüber 0 %).