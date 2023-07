Axa-Aktie: Analysten sehen großes Kurspotenzial - Kursziel bei 34,42 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die Axa-Aktie hat in jüngster Zeit an Wert gewonnen und konnte gestern am Finanzmarkt einen Anstieg um +1,30% verzeichnen. Über die vergangenen fünf Handelstage summiert sich das Plus auf +4,69%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass der aktuelle Aktienkurs von Axa nicht angemessen bewertet ist und setzen das mittelfristige Kursziel bei 34,42 EUR fest. Damit eröffnet sich Investoren ein Potenzial von +24,26%.

• Am 21.07.2023 legt die Axa-Aktie um +1,30% zu

• Das mittelfristige Kursziel für Axa beträgt 34,42 EUR

• Das Guru-Rating erhöht sich auf 4,20

Von insgesamt 30 Analysten empfehlen zehn den Kauf der Aktie und weitere 16 beurteilen sie optimistisch als “Kauf”. Vier Experten positionieren sich neutral mit einem Rating von “halten”. Der Anteil an Analysten mit positiver Einschätzung beläuft sich somit auf hohe...