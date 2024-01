Axa ADR Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Axa beträgt das aktuelle KGV 10, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Versicherungsbranche einen neutralen Wert darstellt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Axa mit einer Rendite von 56,66 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Demnach erhält die Aktie eine positive Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Axa bei 27,98 EUR, während der aktuelle Kurs bei 29,42 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Die Distanz zum GD200 beträgt +5,15 Prozent, während der GD50 bei +1,69 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine gute Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Axa in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als "Schlecht" bewertet.