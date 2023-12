Axa ADR Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Stimmung unter den Anlegern zu Axa ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Unternehmens führt. Eine Analyse der sozialen Medien ergab 9 negative Signale und 0 positive Signale, was zu einer schlechten Empfehlung auf dieser Ebene führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung jedoch als gut bewertet.

Im Branchenvergleich hat Axa in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 56,66 Prozent erzielt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Unternehmen aus der Versicherungsbranche von 0 Prozent, zeigt sich hier eine Outperformance von +56,66 Prozent. Auch im Finanzsektor hat Axa mit einer Rendite von 56,66 Prozent über dem Durchschnitt eine starke Performance gezeigt, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Axa mit 29,17 EUR derzeit +2,89 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung auf kurzfristiger Basis. Auf langfristiger Basis, basierend auf den letzten 200 Tagen, wird die Aktie ebenfalls als neutral eingestuft, da sie sich um +4,85 Prozent über dem GD200 befindet. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als neutral bewertet.

Die Dividendenrendite von Axa beträgt 5,91 Prozent und liegt damit über dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer guten Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt, was für Axa positiv ausfällt.