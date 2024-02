Awilco LNG Aktie: Das war ja klar …

Die technische Analyse von Awilco Lng ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 8,52 NOK liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 7,1 NOK liegt. Dies führt zu einer Distanz von -16,67 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 7,84 NOK, was einen Abstand von -9,44 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass Awilco Lng über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt wird Awilco Lng in diesem Punkt daher als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien ergab, dass die Anleger-Stimmung in den letzten beiden Wochen überwiegend neutral war. Daher wird auch auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung generiert.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Awilco Lng als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine Einstufung von "Schlecht" vergeben.