Awilco LNG Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die technische Analyse der Aktie von Awilco Lng zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 8,64 NOK liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,11 NOK liegt. Dies führt zu einer Distanz von -6,13 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 8,27 NOK, was einer Distanz von -1,93 Prozent entspricht und die Aktie daher als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 48,78 Punkte, was darauf hinweist, dass Awilco Lng derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 53,38 ebenfalls an, dass die Aktie als "Neutral" einzustufen ist.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien ergibt, dass keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Awilco Lng festgestellt wurde. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird als insgesamt neutral eingestuft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen festgestellt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Anleger-Stimmung.