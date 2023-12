Aware Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "Aware":

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben sich die Kommentare und Beobachtungen zu Aware-Ma auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass diese neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit Aware-Ma in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Aware-Ma anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 53,15 insgesamt 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Software", der bei 61,33 liegt. Deshalb erhält die Aktie in Bezug auf die fundamentale Analyse die Einstufung "Gut".

Betrachtet man die Dividende, so ergibt sich aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs eine Dividendenrendite von 0 % für Aware-Ma. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Software" von 2,31 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Zur technischen Analyse gehört auch der Relative Strength Index (RSI), der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Aware-Ma beträgt derzeit 65,38 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,94, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird Aware-Ma in Bezug auf die Stimmung, die fundamentale Analyse, die Dividende und den Relative Strength Index mit "Neutral" bewertet.