Aware Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aware -Ma-Aktie liegt bei 37. Auf Grundlage dieses Wertes erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 37,86 liegt. Auch hier ergibt sich ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält Aware -Ma also eine "Neutral"-Bewertung nach RSI.

Die Anleger-Stimmung bei Aware -Ma in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") erzielte die Aktie von Aware -Ma im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,79 Prozent, was 13,07 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt -0,33 Prozent, wobei Aware -Ma aktuell 13,12 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine insgesamt positive Bewertung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Aware -Ma. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien nahm jedoch ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Aware -Ma für dieses Kriterium daher eine "Schlecht"-Bewertung.