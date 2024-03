Aware Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Aware":

Die technische Analyse der Aktie von Aware-Ma zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 1,58 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 1,97 USD um +24,68 Prozent darüber liegt. Dies deutet auf ein "Gut"-Rating hin. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1,73 USD, was einer Abweichung von +13,87 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie somit ein Rating von "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der Aware-Ma bei 35,71 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 36,36 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses schneidet die Aware-Ma-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" mit einer Rendite von 12,57 Prozent deutlich überdurchschnittlich ab. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Software"-Branche von 0,36 Prozent liegt die Aware-Ma mit 12,22 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität zeigt, dass es keine signifikanten Veränderungen in der Aufmerksamkeit der Anleger gab, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aware-Ma-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.