Aware Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Aktienkurs von Aware -Ma erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,79 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite jedoch um 562,4 Prozent unter dem Durchschnitt von 575,19 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus dem Sektor "Software" beträgt -3,59 Prozent, wobei Aware -Ma aktuell 16,38 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Aware -Ma derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,21 % für Software. Infolgedessen wird die ausgeschüttete Dividende als schlecht eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Aware -Ma von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine gute Einstufung.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Diskussion über das Unternehmen nahm jedoch ab, was zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird Aware -Ma daher in diesem Punkt schlecht bewertet.