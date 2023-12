Aware Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Aware":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Aware -Ma liegt bei 39,02 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 54,64 und signalisiert ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Daten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aware -Ma einen aktuellen Wert von 53 auf. Im Vergleich dazu beträgt das durchschnittliche KGV vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Software" 61. Aus fundamentalen Gesichtspunkten gilt Aware -Ma daher als unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, zeigt zuletzt überwiegend positive Meinungen zu Aktien von Aware -Ma in den sozialen Medien. Allerdings wurden auch negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Aware -Ma, gemessen anhand der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung im Internet, zeigt eine mittlere Aktivität und eine geringe Änderungsrate. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgegeben. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie von Aware -Ma.