Aware Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. In Bezug darauf wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Aware-Ma betrachtet. Aktuell liegt der RSI7 bei 34,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Aware-Ma weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,01, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Folglich erhält das Aware-Ma-Wertpapier in diesem Aspekt ein "Neutral"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Aware-Ma liegt bei 1,56 USD, was als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 1,94 USD liegt, was einem Abstand von +24,36 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1,64 USD, was einer Differenz von +18,29 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" signalisiert. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich zur Informationstechnologie-Branche weist die Aktie von Aware-Ma eine Rendite von 12,79 Prozent auf, was über dem Sektordurchschnitt liegt. Die mittlere Rendite der "Software"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt bei -3,53 Prozent, wobei Aware-Ma mit 16,32 Prozent deutlich darüber liegt. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Zusätzlich zu harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare zu Aware-Ma auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Aware-Ma in den sozialen Medien aufgegriffen. Daraus ergibt sich eine positive Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung, und die Aktie wird demnach als "Gut" eingestuft. Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Aware-Ma in verschiedenen Bewertungskategorien positive Ergebnisse erzielt hat.