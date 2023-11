Awardit AB Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Grundlage des Anleger-Sentiments ist die Diskussion und Interaktion von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Awardit neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden, um den Relative Strength Index (RSI) zu berechnen, einen häufig verwendeten Indikator in der technischen Analyse. Awardit wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 28,79 Punkten, was darauf hinweist, dass die Awardit-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 58,31, was darauf hindeutet, dass Awardit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Awardit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Awardit kann auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie hat in diesem Zusammenhang eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Awardit in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse wird die Awardit derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 120,72 SEK, während der Aktienkurs (75 SEK) um -37,87 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 79,18 SEK zeigt mit einer Abweichung von -5,28 Prozent ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt entspricht dies einer Gesamtbewertung als "Schlecht".