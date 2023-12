Awardit AB Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die technische Analyse der Awardit-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 117,09 SEK verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 87 SEK lag und somit einen Abstand von -25,7 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 77,9 SEK liegt. Dies entspricht einer Differenz von +11,68 Prozent und führt zu einem "Gut"-Signal. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Awardit-Aktie zeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 15 und der RSI der letzten 25 Tage beträgt 27,78. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie hier mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab drei positive und einen negativen Tag. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung und einer "Gut"-Einschätzung für die Anleger führt. Insgesamt erhält Awardit von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.