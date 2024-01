Awa Bank ist zurück!

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Awa Bank-Aktie im vergangenen Monat neutral war. Auch die Diskussionsintensität war weder besonders hoch noch niedrig, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen ebenfalls neutral, mit nur zwei Tagen, an denen positive Stimmungen auftraten. Die überwiegende Mehrheit der Tage wurde als neutral eingestuft, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Awa Bank-Aktie bei 2194,38 JPY liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 2407 JPY beträgt +9,69 Prozent, was positiv ist. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 2429,58 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Awa Bank-Aktie liegt bei 3, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 62,2, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive RSI-Bewertung für die Awa Bank-Aktie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmungslage der Anleger neutral ist, die technische Analyse jedoch positive Signale zeigt. Daher erhält die Awa Bank-Aktie insgesamt eine neutrale bis positive Bewertung.