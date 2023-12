Awa Bank Aktie: Nach so langer Zeit …

In den sozialen Medien haben sich in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderunen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die Aktie der Awa Bank ergeben. Aus diesem Grund wird die Aktie derzeit mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über Awa Bank in den letzten zwei Wochen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen identifiziert, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie daher mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Awa Bank derzeit bei 2184,46 JPY. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 2482 JPY aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +13,62 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 2428,1 JPY angenommen, was einer Differenz von +2,22 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal für die Awa Bank-Aktie darstellt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie der Awa Bank. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Awa Bank-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 64,29, sowie ein Wert für den RSI25 von 48,16. Beide Werte führen zu einer Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.