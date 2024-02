Awa Bank Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die technische Analyse der Awa Bank-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 2257,38 JPY liegt. Im Vergleich dazu weicht der letzte Schlusskurs von 2427 JPY um +7,51 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 2417,18 JPY, was einer Abweichung von +0,41 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Awa Bank-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Awa Bank in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich als eher neutral. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass Awa Bank weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark zugenommen hat, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Awa Bank-Aktie.