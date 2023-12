Awa Bank Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Awa Bank. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 75,69 Punkte, was bedeutet, dass Awa Bank momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 68,87, was bedeutet, dass Awa Bank hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Neutral" eingestuft, und Awa Bank wird insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der Analyse der Stimmung rund um die Aktie haben unsere Analysten sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen berücksichtigt. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Medien waren neutral, und die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft, was zu dem Befund führt, dass Awa Bank hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Unsere Untersuchungen ergaben, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität zeigte, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Awa Bank weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Awa Bank bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Abschließend betrachten wir die technische Analyse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2188,95 JPY weicht um +5,21 Prozent vom aktuellen Kurs (2303 JPY) ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 2428,94 JPY um -5,18 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.