Awa Bank Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Aktie der Awa Bank wird durch verschiedene Faktoren beurteilt, darunter Sentiment und Buzz, Anlegerstimmung, technische Analyse und der Relative Strength Index (RSI).

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz liegt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger zeigten sich in den sozialen Medien in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber der Awa Bank. Die Diskussion war größtenteils positiv, mit keinem negativen Trend. Auf dieser Basis erhält die Awa Bank eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Awa Bank derzeit -0,93 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Awa Bank-Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Awa Bank.

Insgesamt erhält die Awa Bank somit vor allem "Neutral"-Einschätzungen in den verschiedenen Kategorien, mit einer "Gut"-Bewertung in der technischen Analyse und im RSI.