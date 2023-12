Avtech Sweden AB Aktie: Das kann keiner glauben

Die Aktie von Avtech Sweden hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 3,39 SEK erreicht, während der aktuelle Kurs bei 3,9 SEK liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +15,04 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3,55 SEK, was einen Abstand von +9,86 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtnote von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass es in den letzten 50 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Avtech Sweden-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie hin. Es gab weder überwiegend positive noch negative Ausschläge, sondern hauptsächlich neutrale Themen, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird festgestellt, dass der RSI7 aktuell bei 50 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,76, was ebenfalls aufzeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 erhält. Insgesamt wird die Avtech Sweden-Aktie somit in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" eingestuft.