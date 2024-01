Avtech Sweden AB Aktie: Immer mit der Ruhe

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vor allem und mehrheitlich positiv über die Aktie von Avtech Sweden diskutiert. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Avtech Sweden, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Avtech Sweden-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 3,42 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,85 SEK liegt deutlich darüber (Unterschied +12,57 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (3,69 SEK) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,34 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich für Avtech Sweden in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch Avtech Sweden ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Avtech Sweden ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 61,19, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein RSI25 von 49, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.