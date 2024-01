Avtech Sweden AB Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Aktie von Avtech Sweden wird derzeit von trendfolgenden Indikatoren positiv bewertet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt zeigen beide einen positiven Trend an. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 3,44 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 4,36 SEK liegt, was einer Abweichung von +26,74 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,81 SEK, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt und eine Abweichung von +14,44 Prozent zeigt. Aufgrund dieser Werte erhält die Avtech Sweden-Aktie ein "Gut"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die langfristige Stimmungslage der Aktie wird als "Neutral" bewertet, da die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigt. In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht insgesamt eine positive Anleger-Stimmung, was die Einschätzung der Aktie als "Gut" bestätigt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Avtech Sweden-Aktie als "Neutral" eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 15,07, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 38,68 aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.