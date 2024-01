Avrupa Minerals Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Dabei werden die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen. Der RSI-Wert der Avrupa Minerals liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 62 für die Avrupa Minerals an, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Das Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. Bei der Diskussion über Avrupa Minerals wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Tendenz, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Avrupa Minerals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,03 CAD weicht um -25 Prozent ab, was zu einer negativen charttechnischen Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem Wert von 0,04 CAD und einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt eine "schlechte" Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Anleger zeigten an acht Tagen eine negative Stimmung und waren größtenteils neutral eingestellt an sechs Tagen. Die Diskussionen über Avrupa Minerals waren ebenfalls verstärkt negativ, was zu einer insgesamt "schlechten" Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.