Avrobio Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Avrobio geben ein eindeutiges Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Avrobio bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Betrachtet man die Analysteneinschätzungen, so wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertung für die Avrobio-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurde. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Avrobio-Aktie. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor. Basierend auf den Ratings ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 6 USD, was ein Aufwärtspotential von 361,54 Prozent darstellt. Daher leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Insgesamt erhält Avrobio somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt für Avrobio bei 40. Dies deutet auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25 für Avrobio liegt bei 60, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Dividende schüttet Avrobio im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,5 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,5 % ist. Somit wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Bewertung "Schlecht".