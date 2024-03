Avrobio Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Aktienkurs von Avrobio hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor um -5,63 Prozent entwickelt, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,31 Prozent erzielte, liegt Avrobio mit 7,94 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Avrobio in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Avrobio derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Biotechnologie. Dieser Unterschied von 2,7 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,7 %) führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Avrobio liegt bei 52,94, was als neutral betrachtet wird, da weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 53 liegt, deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.