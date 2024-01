Avrobio Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Im Falle von Avrobio wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 24 Punkte, was darauf hindeutet, dass Avrobio derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Avrobio weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage bei Avrobio festgestellt werden, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen aus den letzten zwölf Monaten vorliegen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es liegen jedoch keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel für Avrobio liegt bei 6 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Avrobio im vergangenen Jahr eine Rendite von 77,96 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" eine Überperformance von 61,18 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" liegt Avrobio aktuell 69,26 Prozent über diesem Wert, was zu einer insgesamt "Gut" Bewertung auf dieser Stufe führt.