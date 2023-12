Avrobio Aktie: Jetzt aber!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über die Aktie von Avrobio diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dennoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Avrobio, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Im letzten Jahr wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Avrobio-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Das ergibt ein "Gut"-Rating für die Avrobio-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Avrobio vor, jedoch ergab sich aus den durchgeführten Ratings ein durchschnittliches Kursziel von 6 USD, was ein Aufwärtspotential von 325,53 Prozent bedeutet. Daher wird eine "Gut"-Empfehlung abgeleitet und Avrobio erhält insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende schüttet Avrobio im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,49 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt ist. Dies führt zur Einstufung "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Avrobio liegt bei 39,13, was eine neutrale Situation signalisiert. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 38 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.