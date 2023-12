Avricore Health Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde die Aktie von Avricore Health intensiv in den sozialen Medien diskutiert. Dabei wurden hauptsächlich negative Meinungen veröffentlicht, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Avricore Health liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,02 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht aufgrund eines Unterschieds von -19,05 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Avricore Health demnach gemischte Bewertungen, sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment, die Dividendenrendite, das Sentiment und den Buzz, als auch in der technischen Analyse.