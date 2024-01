Avricore Health Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Avricore Health hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -53,03 Prozent erzielt, was eine beträchtliche Unterperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche bedeutet, die im Durchschnitt nur um -8,31 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -19,69 Prozent hatte, schnitt Avricore Health mit einem Wert, der 33,34 Prozent darunter lag, schlecht ab. Aus diesen Gründen erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf ihre Performance in dieser Kategorie.

Bei der Bewertung von Aktienkursen ist die Stimmung der Anleger ein wichtiger Faktor. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Avricore Health überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Zusammenhang mit Avricore Health diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse befindet sich Avricore Health derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 0,2 CAD, und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 0,17 CAD, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Avricore Health derzeit 0 Prozent, was nur geringfügig unter dem Mittelwert (0) liegt, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie von unseren Analysten als "Neutral" bewertet wird.