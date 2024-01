Avricore Health Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Avricore Health-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 0,2 CAD bewertet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,165 CAD, was einem Unterschied von -17,5 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (0,17 CAD) zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,94 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Avricore Health-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 57, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 55,56, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Avricore Health-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Avricore Health in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Für dieses gestiegene Interesse erhält Avricore Health eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral oder positiv eingestellt. In den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Avricore Health diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Avricore Health-Aktie.