Avra Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative Strength Index: In der technischen Analyse wird das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet und für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength Index (RSI) festgehalten. Der RSI-Wert für die Newregen-Aktie liegt derzeit bei 76,52, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 56, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Bei der Beurteilung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität über die Newregen-Aktie die übliche Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Technische Analyse: Über die letzten 200 Handelstage hinweg ergibt sich für die Newregen-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 0,01 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,011 USD, was einem Unterschied von +10 Prozent entspricht, und daher aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung erhält. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden positiv bewertet, da die Schlusskurse über dem gleitenden Durchschnitt liegen. Die Newregen-Aktie wird daher insgesamt mit einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik bedacht.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Newregen wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen herrschte hauptsächlich positive Stimmung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.