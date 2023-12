Avon Rubber Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Avon Protection Aktie: Dividendenrendite und Anleger-Sentiment im Fokus

Die Avon Protection Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,85 Prozent auf, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,47 Prozent bedeutet. Dieser geringe Unterschied von 0,38 Prozent führt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein täglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden über Avon Protection besonders positive Diskussionen geführt. An acht Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt sechs Tagen war die Stimmung neutral. Aktuell zeigen sich die Anleger weiterhin vor allem an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Avon Protection Aktie bei 816,25 GBP, während der aktuelle Kurs bei 837 GBP liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung mit einer Distanz von +2,54 Prozent zum GD200. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 818,08 GBP, was einer Distanz von +2,31 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Avon Protection Aktie mit einer Rendite von -42,73 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 50 Prozent darunter liegt. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 6,33 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Avon Protection mit 49,06 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.