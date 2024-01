Avon Rubber Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Aktienkurs von Avon Protection wies im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,64 Prozent auf, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industriesektor eine Unterperformance von 27,16 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt bei 8,54 Prozent, und Avon Protection liegt derzeit 26,18 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Avon Protection eine deutliche Verschlechterung der Stimmung festgestellt werden. Dies spiegelt sich in negativen Auffälligkeiten bei der Diskussion in den sozialen Medien wider, weshalb auch dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet wird. Die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede und wird daher neutral bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien in Bezug auf Avon Protection zeigt eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen. Es gab mehrere positive und negative Tage sowie einige Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden ebenfalls vorwiegend neutral aufgenommen, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Avon Protection mit einer Ausschüttung von 3,12 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (4,38 %) um 1,26 Prozentpunkte niedriger. Daher wird die Einstufung der Dividende als "Schlecht" abgeleitet.