Avon Rubber Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die technische Analyse der Avon Protection-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 815,09 GBP lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag erreichte 931 GBP, was einem Unterschied von +14,22 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 829,32 GBP über dem letzten Schlusskurs (+12,26 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Avon Protection also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen über Avon Protection gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 23, was darauf hindeutet, dass die Avon Protection-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein neutrales Rating, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Analyse der RSIs mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt sich neutral, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Avon Protection diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild aus den verschiedenen Bewertungskriterien der technischen Analyse, des Sentiments und des RSI. Die Aktie von Avon Protection wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet, während das langfristige Stimmungsbild und die Diskussionen in den sozialen Medien eher negativ ausfallen.