Avon Rubber Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Avon Protection weist mit einem Wert von 249,98 ein deutlich höheres KGV auf als der Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrtindustrie, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 32,94, was einer Abweichung von 659 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von +1,49 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Avon Protection-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 817,85 GBP mit dem aktuellen Kurs von 830 GBP. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt die Abweichung bei +2,96 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Avon Protection. In den vergangenen Tagen war das Interesse am Unternehmen weder positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Avon Protection eine Performance von -42,73 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Luft- und Raumfahrtindustrie im Durchschnitt um 5,18 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -47,91 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite von Avon Protection um 48,95 Prozent niedriger. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.