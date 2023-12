Avon Rubber Aktie: Augen auf!

Die Einschätzung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben Avon Protection auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. Allerdings haben die Nutzer in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Avon Protection diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Aktuell beträgt das KGV von Avon Protection 249. Im Vergleich haben Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" durchschnittlich ein KGV von 32. Demnach ist Avon Protection aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Avon Protection mit einer Rendite von -42,73 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 48 Prozent darunter liegt. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" verzeichnete eine mittlere Rendite von 4,01 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Avon Protection mit 46,73 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Avon Protection derzeit eine Dividendenrendite von 4,85 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,4 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt +0. Daher erhält die Avon Protection-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.