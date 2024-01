Avnet Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die technische Analyse der Avnet-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 46,59 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 47,99 USD nur um 3 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Ebenso zeigt sich eine ähnliche Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, mit einem Unterschied von nur +0,69 Prozent. Die Avnet-Aktie wird daher insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Avnet-Aktie einen Wert von 86,67 für RSI7 und 45,26 für RSI25. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators, da der RSI7 eine "Schlecht"-Empfehlung und der RSI25 eine "Neutral"-Einstufung bedingen.

Im Branchenvergleich konnte die Avnet-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +14,21 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche erzielen. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite mit 3,83 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass aus den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 1 Neutral und 2 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt zu einer "Schlecht"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 45 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -6,23 Prozent fallen könnte, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Avnet-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.