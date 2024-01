Avnet Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Aktienkurs von Avnet verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,92 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt von 9,18 Prozent im Sektor "Informationstechnologie" eine Überperformance von 3,73 Prozent darstellt. Im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -0,84 Prozent, und Avnet übertrifft diesen Wert aktuell um 13,76 Prozent. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Avnet-Aktie zeigt, dass diese weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl in den letzten 7 Tagen (Wert: 51) als auch in den letzten 25 Handelstagen (Wert: 41,8). Daher wird das Wertpapier in Bezug auf den RSI mit "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen zu Avnet wider. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie auch in Bezug auf die Anlegermeinung als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Avnet derzeit mit 2,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11546,48 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Avnet-Aktie eine starke Rendite und positive Anlegerstimmung aufweist, jedoch eine niedrigere Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt verzeichnet.