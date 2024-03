Avnet Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

In den letzten vier Wochen konnte bei Avnet eine positive Veränderung der Stimmungslage in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht verändert. Insgesamt erhält Avnet daher auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt Avnet mit einem Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs von 2 unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Daher erhält das Unternehmen eine Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich.

Die Performance der Avnet-Aktie in den letzten 12 Monaten liegt bei 11,96 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche, die im Durchschnitt um 2 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +9,96 Prozent. Im Sektorvergleich liegt die Rendite von Avnet jedoch 480,49 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Avnet liegt sowohl auf 7-Tage-Basis (57,92 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (39,55 Punkte) im neutralen Bereich. Daher erhält das Wertpapier in diesem Punkt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Avnet anhand der genannten Kriterien mit einem gemischten Bild bewertet, das von positiven Entwicklungen in der Stimmungslage bis hin zu Schwächen in der Dividendenpolitik reicht.