Avnet Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Avnet ist in den letzten Wochen überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. Dies hat dazu geführt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhalten hat. Auch die Internet-Kommunikation zeigt eine deutlich verbesserte Stimmung gegenüber Avnet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Avnet jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche negativ ist.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avnet auf eine Unterbewertung hin, da die Börse nur 6,73 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt, während der Branchendurchschnitt bei 76 liegt. Aufgrund des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.