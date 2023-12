Avnet Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Aktienkurs von Avnet zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von 12,92 Prozent, was mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate bei -4,98 Prozent, wobei Avnet mit 17,9 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Avnet liegt aktuell bei 10,37 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen zeigt weniger starke Schwankungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Avnet-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Avnet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie.

Analysten bewerten die Avnet-Aktie aktuell als "Schlecht". Dies basiert auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Abwärtspotenzial von -8,57 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Avnet eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.