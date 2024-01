Avnet Aktie: Jubelschreie!

Der Vergleich der Aktienkurse zeigt, dass Avnet in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,92 Prozent erzielt hat. Im Gegensatz dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -0,58 Prozent gefallen, was zu einer Outperformance von +13,5 Prozent im Branchenvergleich für Avnet führt. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 9,45 Prozent im letzten Jahr, und Avnet lag 3,46 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält Avnet in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist Avnet ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6 auf. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 46. Daher wird Avnet aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung.

Die Bewertung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Avnet-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (30,93 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (35,69) führen zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Avnet-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 46,46 USD, während der Kurs der Aktie bei 50,4 USD um +8,48 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 47,47 USD führt zu einer Abweichung von +6,17 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut" in diesem Bereich.