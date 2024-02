Avnet Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Avnet liegt der RSI bei 38,84, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 57,03, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird Avnet als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,29 im Vergleich zum Branchen-KGV von 45,1. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" empfohlen.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität auf üblichem Niveau liegt, während die Rate der Stimmungsänderung positiv ist. Somit erhält Avnet insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf Dividenden liegt die Dividendenrendite von Avnet bei 2,55%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.